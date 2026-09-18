Jubilados de Gualeguaychú se movilizaron hacia el PAMI y entregaron un petitorio

Jubilados de Gualeguaychu, convocados por la Asamblea de Jubilados, se concentraron en la mañana de este viernes frente al PAMI en la oficina de Andrade y Rocamora.

“Es un petitorio. Pedimos que atiendan a los jubilados, que se entreguen medicamentos, que den turnos adecuados y no a tres meses”, explicó uno de los manifestantes.

“El PAMI no responde a nadie, no atiende bien a los jubilados”, remarcó.

Enumeró además que “hay problemas con la entrega de medicamentos, problemas con la atención de especialistas, recién a un señor le dieron un turno para diciembre, eso es abandono de persona”.

Agregó que “nos dicen que esa es la orden que tienen, nosotros no queremos discutir con los empleados del PAMI, estamos protestando por lo que pasa a nivel nacional, ya que el gobierno le saca fondos al PAMI”.

En tanto, otro jubilado manifestó desde el altoparlante que “repudiamos a los gobernadores que obedecen a este plan sistemático y también a los intendentes que apoyan”.