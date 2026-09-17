Paseos del Estudiante en Gualeguaychú: Piden a la comunidad compartir fotos de archivo desde 1930

Micaela y Belén organizan una muestra de imágenes de archivo de paseos de estudiantes que se realizará en la Casa de Decken, el próximo 25 de septiembre y anunciaron en RADIO MÁXIMA que permanecerá en el lugar durante un mes.

“Los paseos estudiantiles se realizaban en camiones, los docentes, las familias y los estudiantes se organizaban para celebrar su día. Los profesores se organizaban en comisiones, estaban muy comprometidos. Recorrían las casas de los docentes y hacían una parada.”, describieron.

Con el transcurso de los años, la modalidad de los paseos fue cambiando por considerar que los camiones no eran un espacio seguro para los estudiantes. “Los paseos en camiones siguieron hasta el 2007, pero ya no era por 25 de Mayo. Se analizaban más los riesgos. Los camiones comenzaron a dejarse de lado”, recordaron.

En este marco, invitan a la comunidad que cuente con imágenes de la época comprendida entre 1930 y 2010, a sumarlas a la muestra, brindando una copia. La muestra busca destacar su valor histórico y la memoria compartida a través de las imágenes.

“Estamos pidiendo las imágenes de paseos hasta el 2010. Lo más antiguo que tenemos es de la década del 60 y estamos reuniendo testimonios. Las personas que se acercan se emocionan. Se veía el amor con el que lo preparaban las instituciones”, expresaron las organizadoras.

Las imágenes pueden enviarse mediante una foto por whatsapp. O bien pueden acercarse con la fotografía hasta el 20 de septiembre, a 25 de Mayo 734, donde la fotografía será escaneada y devuelta a sus propietarios en el mismo momento.

“Las imprimimos y ponemos los datos de la institución y de la persona que la trajo”, detallaron.

Atención:

Lunes a viernes de 7 a 13 horas

Miércoles, jueves y viernes de 14 a 17 horas

Sábado y domingo de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.

Teléfono de contacto: 3446 57 12 27 / 3446 66 47 99