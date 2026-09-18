Desbaratan un punto de narcomenudeo en el barrio Don Pablo de Gualeguaychú

La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó a cabo un allanamiento en el Barrio Don Pablo, cerca de la Terminal de Ómnibus, que permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes en la zona.

La investigación se inició a partir de sospechas sobre presunta comercialización de drogas, desarrollándose un exhaustivo trabajo de inteligencia en coordinación con la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, bajo la conducción de la Dra. Martina Cedrés y con orden del Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes. Las tareas investigativas incluyeron vigilancia discreta, análisis de movimientos y recopilación de pruebas que permitieron corroborar la modalidad de narcomenudeo desplegada en el lugar.

Durante el procedimiento, el personal policial logró el secuestro de envoltorios de cocaína fraccionados y listos para su comercialización, junto con elementos de corte, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se concretó la detención de un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia.