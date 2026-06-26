Las escuelas son protagonistas de una jornada de Concientización y Cuidado del Ambiente

La Jornada denominada “Ambientalmente”, es una iniciativa gratuita, que fue dispuesta en los galpones del Puerto de nuestra ciudad, en el marco del mes del Ambiente. Los distintos stands permanecerán en el lugar hasta las 17 horas.

“Ambientalmente es una jornada que venimos realizando todos los años, en conmemoración del mes del ambiente. Se hicieron varias jornadas asociadas a diferentes temas”, comentó Zecca.

Estudiantes y docentes compartieron experiencias para fortalecer la conciencia ecológica. En este marco, la funcionaria agregó que “este es el evento que cierra. Aquí se nuclea todo lo que tiene que ver con la educación ambiental de tipo formal, con la visita de muchas instituciones escolares donde se pueden realizar diferentes intercambios con distintas áreas y agrupaciones que tienen que ver con lo ambiental”.

Entre las propuestas, los estudiantes tuvieron la posibilidad de observar estructuras óseas de los roedores de la zona, separación de residuos, estudios de muestras de agua que se analizan en laboratorios, potabilización, matrices ambientales que indican la calidad del agua presente en el río y arroyos, entre otros temas relacionados al Ambiente.

Acompañan además el encuentro, integrantes de la Asamblea Ambiental, como cada año, con un fuerte mensaje sobre el cuidado del medio ambiente y en contra de las Papeleras.

“Si para usted es importante el aire que respira, el agua que toma, el alimento que su hijo y usted necesita, está con nosotros. No a las Papeleras, Sí a la Vida”, leyó un estudiante durante la jornada.