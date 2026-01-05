Pueblo Belgrano tuvo ocupación del 90% en el fin de semana

Con una ocupación cercana al 90% en sus alojamientos, Pueblo Belgrano tuvo un muy buen inicio de temporada de verano, con altísimas expectativas en torno a los próximos fines de semana.

De acuerdo a los datos aportados por los prestadores turísticos de la localidad, la ocupación durante el primer fin de semana del año alcanzó el 89.8% con un promedio de dos días de estadía.

EL balance es lógicamente positivo y las expectativas a futuro son sumamente auspiciosas, tomando en cuenta que se trata del inicio del año y que muchos de los visitantes llegaron a Pueblo Belgrano el día viernes 2 de enero.

Las reservas para los próximos fines de semana van en alza, hay algunos establecimientos que cuentan con reservas por estadías de entre 6 y 7 días. Pueblo Belgrano cuenta el 95% de sus alojamientos con piscina, distintos tipos de espacios verdes para disfrutar al máximo de la naturaleza y la tranquilidad, contando con casi la totalidad de sus alojamientos homologados por la Secretaría de Turismo de la provincia.

Dentro de los eventos que se anuncian en los próximo días, el miércoles en el Predio de la Curva de Fiorotto se abrirá el Ciclo “Cortá la Semana” con la presencia de distintos números musicales como Agrupación Marilyn, Qué Sabor, Tuka Tuka, Grupo Mitaí, Hacelo Samba, Batería Gualeguaychú y otros shows, sumado a la Feria de Emprendedores y un gran Patio Gastronómico, mientras que el viernes 9 se realizará la segunda edición del Karting Callejero Nocturno, donde se aguarda la presencia de más de 70 karting, luego del éxito alcanzado con la primera presentación en enero del año anterior.