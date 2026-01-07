 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale REPARACIONES

En los próximos días se iniciará el bacheo entre Ceibas y Gualeguaychú

Desde Autovía del Mercosur informaron que se continúan desarrollando trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos tramos del corredor.

7 Ene, 2026, 11:34 AM

Actualmente se realizan tareas de bacheo asfáltico en la zona de Zárate, especialmente en inmediaciones del peaje. Asimismo, se avanza con trabajos entre Ceibas y el Puente General Urquiza, en sentido descendente, y se están reparando los principales pozos detectados en el tramo comprendido entre Gualeguay y Ceibas. En los próximos días se iniciará el bacheo desde Ceibas hacia Gualeguaychú, en sentido ascendente, como uno de los frentes prioritarios de intervención. En el resto del corredor, las cuadrillas continúan realizando reparaciones de urgencia, principalmente en sectores críticos.

 

En paralelo, se desarrollan tareas de mantenimiento en las inmediaciones de los peajes de Elía, Colonia Elía y Piedritas, con intervenciones puntuales de bacheo y mejoras operativas.

 

Además, se ejecutan trabajos complementarios vinculados al mantenimiento general y la seguridad vial, como el corte de pasto, que ya comenzó en la zona de Zárate y se extenderá progresivamente a otros tramos, y tareas de iluminación y balizamiento en los principales puentes del corredor, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad de quienes circulan por la traza.

 

Los trabajos continuarán desarrollándose de manera progresiva en los distintos sectores del corredor, en el marco del plan de intervención inicial previsto por la concesionaria.

Temas

REPARACIONES MEJORAS PEAJES Seguridad Vial

