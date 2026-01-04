Dos detenidos por robo por escalamiento

En horas de la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:00, personal de Comisaría Cuarta intervino ante un hecho de robo por escalamiento ocurrido en inmediaciones de las calles Vélez Sarsfield y San Juan.

El procedimiento se inició a partir del aviso de la damnificada, quien manifestó que, a través de su teléfono celular, observó a un masculino dentro de su propiedad, dañando las aberturas de la vivienda con aparentes intenciones de sustraer elementos del interior. Ante esta situación, efectivos policiales se constituyeron de inmediato en el lugar.

Al arribar, un vecino indicó que dos jóvenes, cuyas características coincidían con las aportadas, habrían saltado el tapial de una vivienda lindera, dándose a la fuga, uno de ellos en bicicleta. Tras un operativo de rastrillaje, se logró la aprehensión de uno de los sospechosos, de 26 años de edad, en inmediaciones de Roffo y Rioja, mientras que el segundo logró escapar en bicicleta.

A raíz de ello, y por requerimiento de Comisaría Cuarta, personal de Comisaría Tercera, a cargo del Segundo Jefe de dependencia y dotación, realizó recorridas preventivas, logrando visualizar a un joven con idénticas características al segundo implicado. El mismo transportaba un bolso negro que contenía elementos de pesca, una manguera de riego, dos cajas de cartón con repuestos de automóviles y dos reels.

Puesta en conocimiento la situación al Jefe y al Oficial Instructor de Comisaría Cuarta, y con intervención del Fiscal en turno, se dispuso la detención del sujeto y el secuestro de los elementos, por guardar relación con el hecho investigado. Gracias al rápido accionar policial, ambos masculinos fueron trasladados a Jefatura Departamental, y quedaron a disposición de la Justicia.