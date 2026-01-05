La empresa Autovías del Mercosur se hace cargo este martes de las rutas 12 y 14

Bradanini dijo que se comenzará a cobrar peaje con los valores anteriores, y anunció el inmediato comienzo de obras.

La empresa empieza a operar desde la 0 hora del martes confirmó Bradanini y confirmó que no habrá una adecuación de precios, sino que se mantendrán los costos anteriores con una indexación por inflación.

En todo el corredor quedaría el peaje en 1880 pesos. Se prevé aumentar paulatinamente, hasta llegar al costo del peaje que fue concesionado.

“Se va a ir definiendo en cuatro zonas. Una es en la Ruta 12 desde Zárate a Ceibas, de Ceibas a Concepción del Uruguay, desde Concepción a Chajarí y desde Chajarí a Paso de los Libres. En el sector que esté finalizada la obra, se va a poder aumentar a la tarifa por la cual se concesionó la ruta”, indicó.

A partir de este martes comienzan los trabajos, frente a Gualeguaychú.

Entre los principales temas a abordar se encuentran roturas del hormigón, habrá seis cuadrillas de trabajo sobre la ruta, dispuestas para estas tareas. Se prevé la incorporación de guardarraíles en algunas zonas, reparación de luminarias, corte de pasto y mantenimiento de sectores adyacentes a la ruta.

“Se trabajará sobre luminarias, es tremendo, hay tableros que no funcionan, han robado tableros. El último paso es la pintura cuando esté todo arreglado”, confirmó.