Cómo adherir al Telepase para los nuevos peajes en rutas 12 y 14

Autovía del Mercosur informa a sus usuarios y a la comunidad que el servicio de TelePASE, el sistema de pago electrónico de peajes que permite circular sin detenerse en las estaciones, puede tramitarse de forma online, rápida y segura a través de las siguientes plataformas oficiales:

🔗 Links oficiales para gestionar TelePASE por Internet:

* Sitio oficial de TelePASE

👉 https://telepase.com.ar/

Permite iniciar la adhesión al servicio, gestionar la cuenta y activar el dispositivo para circular por toda la red habilitada.

* TelePASE a través de MODO

👉 https://www.modo.com.ar/modo-mas/telepase

Opción digital para adherir el servicio siguiendo los pasos indicados en la plataforma.

* TelePASE vía Mercado Pago

👉 https://www.mercadopago.com.ar/c/telepase

Posibilidad de adherir el servicio directamente desde la billetera digital Mercado Pago, sin necesidad de tarjeta de crédito tradicional.

💳 BENEFICIO IMPORTANTE

✔️ Los usuarios que utilicen TelePASE acceden a un 50% de descuento respecto de otros sistemas electrónicos de pago en peajes.

💡 Recordá:

El sistema TelePASE permite un tránsito más ágil, seguro y ordenado, evitando detenciones innecesarias y optimizando los tiempos de viaje.

Para más información o consultas, se recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales mencionados.