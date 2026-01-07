 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PARQUE INDUSTRIAL

Se realiza el recambio integral de defensas metálicas en la rotonda del Parque Industrial

Luego de los trabajos en la rotonda del Cristo, ahora la intervención se desarrolla en el ingreso a la ciudad.

7 Ene, 2026, 10:52 AM

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura inició hace unos días una intervención integral en las rotondas del Acceso Sur, con el reemplazo total de defensas metálicas deterioradas y acciones de conservación orientadas a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

 

Las tareas comenzaron la semana pasada en la rotonda del Cristo, y luego de finalizar las tareas en ese sitio las cuadrillas municipales iniciaron el retiro de tramos deformados y la colocación de nuevas barandas galvanizadas en la rotonda del Parque Industrial, en el ingreso a Gualeguaychú.

 

Además, los guardarrails irán acompañados por postes pesados, elementos regulables y dispositivos reflectivos tipo ojo de gato, que optimizan la visibilidad nocturna y ante condiciones climáticas adversas.

 

 

El operativo contempla señalización preventiva, ordenamiento del tránsito mediante conos y la intervención de maquinaria vial para garantizar precisión en el montaje y estabilidad en cada punto intervenido.

 

El equipamiento adquirido para las dos rotondas supera las 80 defensas metálicas y una cantidad equivalente de soportes estructurales, destinados a sustituir sectores que, tras diversos impactos, habían perdido su capacidad de contención.

 

La inversión destinada a la compra de los materiales asciende a casi 40 millones de pesos.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

PARQUE INDUSTRIAL RECAMBIO OPERATIVO Seguridad Vial

