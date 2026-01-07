Se realiza el recambio integral de defensas metálicas en la rotonda del Parque Industrial

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura inició hace unos días una intervención integral en las rotondas del Acceso Sur, con el reemplazo total de defensas metálicas deterioradas y acciones de conservación orientadas a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Las tareas comenzaron la semana pasada en la rotonda del Cristo, y luego de finalizar las tareas en ese sitio las cuadrillas municipales iniciaron el retiro de tramos deformados y la colocación de nuevas barandas galvanizadas en la rotonda del Parque Industrial, en el ingreso a Gualeguaychú.

Además, los guardarrails irán acompañados por postes pesados, elementos regulables y dispositivos reflectivos tipo ojo de gato, que optimizan la visibilidad nocturna y ante condiciones climáticas adversas.

El operativo contempla señalización preventiva, ordenamiento del tránsito mediante conos y la intervención de maquinaria vial para garantizar precisión en el montaje y estabilidad en cada punto intervenido.

El equipamiento adquirido para las dos rotondas supera las 80 defensas metálicas y una cantidad equivalente de soportes estructurales, destinados a sustituir sectores que, tras diversos impactos, habían perdido su capacidad de contención.

La inversión destinada a la compra de los materiales asciende a casi 40 millones de pesos.

Municipalidad de Gualeguaychú