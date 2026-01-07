Vecinos del barrio 338 se cansaron y desarmaron un bunker de droga

“Estamos orgullosos de los pocos policías que tenemos en la Comisaría Sexta”, dijo una vecina en RADIO MÁXIMA, y advirtió que “algunos de los que participamos estamos recibiendo amenazas y nos apedrean las casas”.

"En la casa que era un bunker había como 20 celulares, electrodomésticos rotos, todo tirado, hace tres años que estaba ese aguantadero, hubo vecinos que estuvieron horas sacando esa mugre, participó la policía y después llegó un camión de la Municipalidad a buscar la mugre. Entre todos desarmamos ese aguantadero, y tenemos más aguantaderos", agregó la vecina.

"El municipio prometió que nos iba a poner más iluminación, pero desde septiembre que estamos esperando. Necesitamos que coloquen una cámara al menos para ver la gente que ingresa, la mayoría de gente relacionada a esto viene de otro barrio. Si son muchos los que vienen y no los conocemos le preguntamos quienes son", dijo Beatriz.

"Vamos a empezar a protegernos entre nosotros, cualquier cosa extraña que veamos le avisamos a la policía, y si no pueden iremos nosotros, vamos uno por cada pasillo y lo agarraremos entre dos o tres y que quede en la plaza atado un ratito", comentó la vecina.

Además, Beatriz confesó que "uno de mis nietos tiene 27 años y vive en el 348, cuando tiene que salir a la calle tiene que salir con el padre, no puede ir hasta Gervasio Méndez solo, viven encerrados, no se puede ni caminar".

"No pienso irme de acá por más que me asusten, pero no estamos salvados de nada", concluyó.

