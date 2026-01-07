Llega un frente inestable y emiten alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos

El SMN emitió un alerta para el viernes de mañana y tarde. Rige en Gualeguaychú, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, e Islas del Ibicuy.

Se prevén días con elevada inestabilidad en la provincia. También se anticipa un descenso de temperaturas. Además, se indica que el día con mayor probabilidad de tormentas es el viernes.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. (APFDigital)