El peaje en las rutas se podrá pagar con tarjeta de crédito, QR o Mercado Pago

“Las cabinas de peaje no existen más, lo que está es la estación”, señaló Bradanini y aclaró que “desde mañana y hasta la segunda quincena de enero, se va a trabajar sin las barreras instaladas”

Desde la nueva empresa explicaron que el método de cobro será a través del sistema de Telepeaje. “Mientras van tramitando el sistema, los conductores podrán circular por la zona que no tiene barreras”.

Formas de pago

El vocero aclaró que en los primeros 15 días no se impedirá el pase en las estaciones de peaje. En tanto que, después del día 15, habrá unos tótems destinados al cobro con pago electrónico.

“Se va a realizar un pago electrónico con tarjetas de crédito o débito, o escaneo de código QR en la pantalla del tótem, o con el sistema NFC, que es el sistema de pago de los teléfonos inteligentes”, explicó.

Bradanini indicó que el sistema funciona sin inconvenientes, en otras rutas del país y señaló que los cambios van a ser paulatinos. “La idea es que todos vayamos aprendiendo y que el sistema y el tránsito sean ordenados”, expresó.

En otro orden aclaro, sobre los trabajadores de la empresa prestataria anterior, que pasarán a trabajar con Autovías del Mercosur, aunque en menor cantidad. Asimismo, desde la empresa, anunciaron que esperan dialogar con todos los sectores involucrados. “Lo que sea necesario para solucionar, se hará sin duda”, afirmó.