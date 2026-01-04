Se negó a pagar el viaje en remis y fue detenida

Aproximadamente las 20:30 horas de este domingo, personal del comando radioeléctrico, intervino en un hecho ocurrido en la intersección de calles Mitre y Bolívar, en el marco de una causa por estafa y resistencia a la autoridad.

La Sala de Comando recibió un llamado telefónico de un remisero, quien manifestó mantener un inconveniente con una pasajera que se negaba a abonar el viaje, aportando además la descripción de su vestimenta y señalando que él se encontraba siguiendo a la mujer con el auto.

Ante ello, personal del Comando Radioeléctrico logró demorar a una mujer de 25 años en el lugar mencionado, arribando de inmediato el remisero, un hombre de 55 años, quien reconoció a la mujer como la autora del hecho denunciado.

Al momento de ser identificada, la mujer comenzó a agredir verbalmente al personal policial e intentó retirarse del lugar. Dada la falta de colaboración y la negativa a aportar datos personales, se le informó que sería trasladada a Jefatura para su correcta identificación, instancia en la cual agredió físicamente al personal policial femenino mediante empujones, profiriendo amenazas y forcejeando con los efectivos, tornándose la situación más compleja.

Ante lo ocurrido, se procedió a su aprehensión por resistencia a la autoridad. Intervino la Fiscalía en turno, área Propiedad, que dispuso la aprehensión de la mujer por los delitos de estafa y resistencia a la autoridad, quedando supeditada a la causa.