Martes intenso para los Bomberos de Gualeguaychú

El siguiente es el detalle de la actividad de Bomberos.
- 10:47 hs. Responde móvil 26 por incendio de un montículo de basura en inmediaciones de la empresa Nuevo Expreso.
- 11:00 hs. Responde móvil 29 hacia Costa Uruguay Sur por incendio de monte.
- 11:10 hs. Regresa móvil 26 y responde nuevamente hacia calle Los Granaderos y Desiderio Moia por incendio de campo.
- 14,35 Incendio en Costa Uruguay Sur
Se declara un incendio en Costa Uruguay Sur.
Responde el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
- 14,35 Incendio en Urquiza al Oeste Se declara un incendio en Urquiza al Oeste, en inmediaciones del aeródromo local. Trabaja en el lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
*Incendio en Costa Uruguay Sur
Se suma en apoyo el móvil 36 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, con personal de refuerzo y herramientas de ataque rápido.
- 16,44 Incendio de banquina Se declara un incendio de banquina sobre la Autovía 14, a la altura del km 52,5. Se dirige al lugar el móvil 37 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
- 17,33 Incendio Forestal Urquiza al Oeste Retorna el móvil 26 al cuartel, luego de trabajar sobre una superficie aproximada de 15 hectáreas, con fuego generalizado en pastizales, monte y ramas. Se procedió al ataque del fuego mediante el uso de plumeros, secadores y devanaderas.
- 18,04 Se declara un incendio en Boulevard de León 217. Responde al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
- 19,15 Incendio de banquina y campo Se declara un incendio de banquina y campo en el kilómetro 53 de la Autovía 14. Responde el móvil 37 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
- 19,15 se declara un incendio en la intersección de calles Colombo y Boulevard de María. Responde el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.