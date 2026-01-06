Martes intenso para los Bomberos de Gualeguaychú

El siguiente es el detalle de la actividad de Bomberos.

10:47 hs. Responde móvil 26 por incendio de un montículo de basura en inmediaciones de la empresa Nuevo Expreso.

11:00 hs. Responde móvil 29 hacia Costa Uruguay Sur por incendio de monte.

11:10 hs. Regresa móvil 26 y responde nuevamente hacia calle Los Granaderos y Desiderio Moia por incendio de campo.

Se declara un incendio en Costa Uruguay Sur.

Responde el móvil 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Se suma en apoyo el móvil 36 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, con personal de refuerzo y herramientas de ataque rápido.

16,44 Incendio de banquina Se declara un incendio de banquina sobre la Autovía 14, a la altura del km 52,5. Se dirige al lugar el móvil 37 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

17,33 Incendio Forestal Urquiza al Oeste Retorna el móvil 26 al cuartel, luego de trabajar sobre una superficie aproximada de 15 hectáreas, con fuego generalizado en pastizales, monte y ramas. Se procedió al ataque del fuego mediante el uso de plumeros, secadores y devanaderas.

18,04 Se declara un incendio en Boulevard de León 217. Responde al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

19,15 Incendio de banquina y campo Se declara un incendio de banquina y campo en el kilómetro 53 de la Autovía 14. Responde el móvil 37 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

19,15 se declara un incendio en la intersección de calles Colombo y Boulevard de María. Responde el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.