Cuatro muertos y una mujer grave por incendio de un auto en Ruta 14, en Chajarí

En la madrugada de este lunes, un grave accidente se produjo sobre la autovía José Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14, a la altura de Chajarí. A la 1 aproximadamente, en 25 de Mayo y la Colectora, un vehículo volcó y se incendió, quedando apoyado sobre el guardarraíl. El mismo quedó completamente consumido por el foco ígneo.

En el auto, un Volkswagen Suram, viajaban cinco personas. Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar constataron cuatro fallecidos. En tanto, una mujer fue trasladada de manera particular al hospital de Chajarí, con quemaduras de gravedad y permaneciendo con asistencia respiratoria, y fue derivada a la ciudad de Paraná.

El foco ígneo fue sofocado por personal de Bomberos Voluntarios, constatándose en el interior del vehículo la presencia de cuatro personas fallecidas, las cuales resultaron calcinadas.

Se hizo presente en el lugar el Fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes.

El vehículo siniestrado se encuentra radicado en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, al igual que las personas involucradas.

En horas de este mediodía se realizarán las autopsias correspondientes, continuándose con las actuaciones judiciales a fin de establecer fehacientemente la mecánica del hecho.

Fuente: Chajarí al día.