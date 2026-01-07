Como funciona la nueva boleta digital para el Cementerio Norte

-Mayor trazabilidad: seguimiento preciso de la emisión y recepción de tu boleta.

-Recordatorios oportunos: avisos programados de vencimientos para evitar contratiempos.

-Optimización de recursos: permite destinar más esfuerzos a obras y servicios esenciales para la comunidad.

-Cuidado ecológico: reduce el uso de papel, contribuyendo a un municipio más sustentable.

Para sumarse a la boleta digital se debe ingresar a la opción de adhesión en el siguiente enlace y continuar los pasos https://activa.gualeguaychu.gov.ar/rim/nuevo?precargar=60

Por consultas o asistencia, estamos disponibles todos los días de 7 a 19 horas a través de WhatsApp al 3446- 679939.

Municipalidad de Gualeguaychú