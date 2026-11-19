El futbolista entrerriano Martín Ojeda ganó el premio al Gol del Año 2026 de la Major League Soccer (MLS), tras imponerse en una votación de los aficionados que también tenía entre sus candidatos a Lionel Messi. El delantero de Orlando City, oriundo de Gualeguaychú, recibió la distinción por una espectacular definición de taco ante D.C. United.

La jugada ocurrió el pasado 17 de octubre, durante el triunfo por 4-1 del conjunto de Florida. Ojeda convirtió el segundo tanto de su equipo mediante una acrobática definición que sorprendió al arquero Sean Johnson y se convirtió en una de las acciones más destacadas de la temporada.

El gol nació de una asistencia del francés Antoine Griezmann, quien envió un pase bombeado hacia el área. Cuando la pelota parecía haber quedado detrás de su posición, Ojeda estiró la pierna hacia atrás y conectó un remate de taco, con un movimiento similar al de un escorpión, que terminó dentro del arco.

Martín Ojeda superó a Messi en la votación

La MLS abrió la votación para elegir el mejor gol de la temporada el lunes 9 de noviembre y permitió que los aficionados seleccionaran a su favorito hasta el lunes 16.

Entre los candidatos figuraba Lionel Messi, quien había sido nominado por un tiro libre convertido desde un ángulo cerrado frente a Columbus Crew, el pasado 27 de septiembre.

Sin embargo, el reconocimiento quedó en manos del futbolista de Gualeguaychú, quien consiguió imponerse sobre el capitán de la Selección Argentina y otras figuras del campeonato estadounidense.

Un entrerriano entre las figuras de la MLS

Con esta distinción, Martín Ojeda se incorporó a la lista de futbolistas que recibieron el premio al Gol del Año de la MLS, entre los que se encuentran Zlatan Ibrahimovic (2018), Luciano Acosta (2023), Luca Orellano (2024) y Son Heung-min (2025).

El reconocimiento también significó un nuevo logro individual para el atacante entrerriano, que se consolidó como una de las principales figuras ofensivas de Orlando City.

Un entrerriano entre las figuras de la MLS

Con esta distinción, Martín Ojeda se incorporó a la lista de futbolistas que recibieron el premio al Gol del Año de la MLS, entre los que se encuentran Zlatan Ibrahimovic (2018), Luciano Acosta (2023), Luca Orellano (2024) y Son Heung-min (2025).

El reconocimiento también significó un nuevo logro individual para el atacante entrerriano, que se consolidó como una de las principales figuras ofensivas de Orlando City.

Orlando City busca avanzar a los playoffs

Mientras celebró el reconocimiento individual de Ojeda, Orlando City se preparó para disputar este jueves un encuentro decisivo frente a Cincinnati.

El conjunto de Florida afrontará la repesca de la Conferencia Este, a partido único, con el objetivo de conseguir la última plaza disponible para los playoffs y continuar en la competencia.

Fuente: El Once