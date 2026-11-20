Comerciantes y residentes denuncian ingresos a viviendas, robos en techos y piden luminarias de mayor potencia.

La preocupación crece entre los vecinos y comerciantes de las inmediaciones de Magnasco y 2 de Abril, quienes advierten un sostenido incremento de los hechos de inseguridad en el sector y señalan a la deficiente iluminación pública como uno de los principales factores que favorecen el delito.

A pesar de tratarse de una zona con tránsito permanente y varios comercios activos, la esquina y el espacio verde ubicado en el lugar presentan zonas muy oscuras. Según relatan los habitantes del barrio, la columna de alumbrado existente resulta insuficiente, generando un corredor propicio para quienes circulan buscando oportunidades de robo.

El foco en la plaza y los techos

La problemática se extiende hacia la plaza Vicoer de Gualeyán, donde la falta de luz convierte el predio en un punto de reunión nocturno ("rejuntadero") que inquieta a las familias. Si bien los vecinos reconocen que los patrulleros policiales recorren la zona, aseguran que los sospechosos mantienen un sistema de vigilancia informal y se avisan entre sí ante la llegada de los móviles.

La modalidad delictiva reportada en los grupos vecinales incluye:

Merodeo constante: Personas que pasan observando las viviendas y haciendo preguntas como excusa para relevar movimientos.

Intrusiones: Saltos de tapiales, circulación por los techos y hurto de elementos al alcance de ventanas abiertas.

Aprovechamiento de cortes de energía: Ingresos a propiedades registrados precisamente durante interrupciones del suministro eléctrico.

Casos recientes y pedido concreto

Entre los episodios ocurridos en las últimas semanas, los frentistas mencionan la rotura del alambrado perimetral para ingresar a robar en una vivienda particular y la sustracción de reflectores en un local comercial de la misma esquina.

Frente a este escenario, el reclamo dirigido a las autoridades municipales es específico: la instalación de luminarias de alta potencia sobre la plaza y el refuerzo del alumbrado sobre calle 2 de Abril, con dirección hacia el este, con el objetivo de despejar los puntos ciegos y disuadir la circulación delictiva en horario nocturno.