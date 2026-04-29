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Guale VEHICULO SECUESTRADO

Trasladarán a la Unidad Penal los vehículos secuestrados que permanecen en la ruta

Este miércoles se firmó un comodato con la Granja Penal El Potrero que cederá 3 hectáreas para la disposición de vehículos secuestrados que se encuentran en camineras y comisarías.

29 Abr, 2026, 21:18 PM

Con la presencia del gobernador, Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, las autoridades firmaron un comodato para el traslado de vehículos que se encuentran en la ruta 14 y otras zonas, para ser llevados a un predio de la Unidad Penal N°9.

 

En ese sentido, el ministro Roncaglia, precisó que "el predio de la unidad tiene 52 hectáreas y el Servicio Penitenciario cedió tres para poder trasladar todos los vehículos que se observan en las rutas, producto del trabajo de la Policía".

"Cada vehículo es un delito que fue intervenido por las fuerzas de seguridad", aseguró.

 

En ese marco, señaló además que, si bien esos autos son resultado del trabajo policial, "contaminan visual y ambientalmente", por lo que serán trasladados a un lugar seguro dentro del predio de la Granja El Potrero. Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia.

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