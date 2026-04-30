“Quiero volver a trabajar”. El colectivero de la gente recibió el riñón de su hermana

Mario Link, de 47 años, chofer de transporte de pasajeros que con el apoyo de la gente fue elegido en 2019 representante cultural de Gualeguaychú, recibió un trasplante de riñón de su hermana Patricia.

“Quiero volver a trabajar”, dijo Mario a su gente más cercana al despertar de la cirugía realizada en el hospital Cosme Argerich.

Rocío Gutiérrez, esposa de Mario, manifestó en RADIO MÁXIMA que “estamos felices por lo que sucedió, me emociona el gesto más hermoso que tuvo su hermana, por la decisión que tomó, porque estaba convencida de lo que iba a hacer. ingresaron al quirófano y la cirugía fue todo un éxito, porque apenas colocaron el riñón, Mario empezó a orinar, fue una emoción porque eso generalmente demora. No orinaba nada y para la noche ya había orinado ocho litros…”.

“Fueron días complicados, estábamos todos ansiosos, nerviosos, todo por lo mismo, más allá de que sabíamos que iba a llegar. Ahora estaremos diez días en Buenos Aires, tendrá controles diarios, los primeros días son clave, y hay que esperar, si bien fue excelente la operación “.

La hermana de Mario, Patricia Link Seijas, decidió ser la donante del riñón. La historia de Mario con los trasplantes comenzó en 2006, cuando recibió un riñón de donante cadavérico. Los médicos habían estimado una duración de entre 8 y 10 años. El de Mario duró 19.

Emoción de la hermana

Patricia, hermana de Mario, escribió hace poco tiempo en sus redes sociales el siguiente mensaje:

“A veces Dios nos pone a prueba, pruebas que si no fueran por él no podríamos superar “.

“Hoy, decido darle una nueva oportunidad de vivir mejor a mi hermano Mario Link . Una mejor calidad de vida porque lo amo y es un ser lleno de amor que se merece ser feliz y disfrutar de su hermosa familia”.

“Hace más de un año que venimos luchando para que ese día tan ansiado llegue el "día del trasplante".