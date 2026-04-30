SEDRONAR garantizó al intendente Davico la continuidad del Hogar de Cristo

En el marco de una agenda de trabajo articulado con el Gobierno nacional, el intendente Mauricio Davico recibió en el Salón Azul del Palacio municipal a la subsecretaria de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, Silvia Pisano, y a la directora nacional de Estrategias de Abordaje y Tratamientos de los Consumos, Silvia Duchi, junto al secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Juan Ignacio Olano, y al asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, en un encuentro donde se ratificó la continuidad del Hogar de Cristo en la ciudad y se avanzó en el fortalecimiento de las estrategias conjuntas para el abordaje de los consumos problemáticos.

Finalizada la reunión, el intendente Mauricio Davico destacó la importancia de sostener una política pública coordinada y con presencia territorial. Y dio cuenta de lo informado por las funcionarias de SEDRONAR, para llevar tranquilidad a la comunidad: “el Hogar de Cristo de Gualeguaychú no está desfinanciado ni existe ningún plan de cierre, nunca existieron esas posibilidades”. En ese sentido, remarcó los datos que le suministraron las funcionarias: “desde el año 2023, con la actual gestión nacional, el SEDRONAR ha incrementado las partidas en más de un 200 por ciento, muy por encima de la inflación. Esto demuestra que hay una decisión política de sostener y ampliar la red de atención en todo el país, y Gualeguaychú es parte activa de ese proceso. Hay un compromiso concreto del Gobierno nacional de seguir acompañando y fortaleciendo estos dispositivos que cumplen un rol clave en la contención y recuperación de las personas”.

En esa misma línea, Davico subrayó el valor del trabajo articulado: “La lucha contra los consumos problemáticos requiere un abordaje integral, con Estado presente en todos sus niveles. Por eso celebramos este vínculo permanente con Nación, que nos permite mejorar nuestras herramientas y brindar respuestas concretas a quienes más lo necesitan”.

Cabe destacar que durante la reunión se analizó el trabajo conjunto que vienen desarrollando Nación y el Municipio en materia de consumos problemáticos, haciendo especial hincapié en la articulación de capacitaciones, asesoramientos técnicos y la provisión de material específico para fortalecer los equipos interdisciplinarios que integran el Plan Municipal de Adicciones.

Luego del encuentro, Olano y Henchoz acompañaron a las funcionarias nacionales en una recorrida por distintos dispositivos del Hogar de Cristo y espacios municipales vinculados a la temática, donde pudieron observar en territorio el funcionamiento de los equipos y las estrategias de acompañamiento implementadas en la ciudad.

Sobre el Hogar de Cristo

El Hogar de Cristo forma parte de una red nacional de centros barriales orientados a la prevención, atención y acompañamiento de personas con consumos problemáticos. Estos dispositivos trabajan desde una perspectiva integral y comunitaria, promoviendo la inclusión social, el acceso a derechos y la reconstrucción de vínculos.

En Gualeguaychú, el Hogar de Cristo articula con el Municipio y con organismos nacionales para brindar contención, acompañamiento terapéutico y espacios de integración, constituyéndose como una herramienta fundamental dentro del entramado de políticas públicas destinadas a abordar las adicciones.

El Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo estas políticas, garantizando la presencia del Estado y el trabajo coordinado con Nación para acompañar a cada vecino que lo necesite.

Municipalidad de Gualeguaychú