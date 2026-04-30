Recuperan una moto robada y detienen a una joven por encubrimiento

El hecho ocurrió cerca de las 23:10, tras un seguimiento que se inició en Misiones y Clavarino, donde efectivos de Comisaría Segunda advirtieron una actitud sospechosa de las jóvenes. Al notar la presencia policial, ambas intentaron escapar a bordo de una Yamaha YBR 125 sin patente.

Finalmente fueron interceptadas a pocas cuadras y, al verificar el rodado, los uniformados constataron que tenía pedido de secuestro por robo, denunciado en jurisdicción de Comisaría Cuarta por un hombre de 41 años.

Durante el procedimiento, una de las jóvenes quedó detenida por encubrimiento y fue trasladada a la Comisaría de Minoridad, mientras que la otra fue identificada y posteriormente desvinculada, tras declarar que el vehículo les había sido prestado.

La motocicleta fue secuestrada y restituida a su propietario, mientras la causa continúa bajo la órbita judicial.

Temas POLICIALES