 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale INAUGURACIÓN

Quedó habilitada la carnicería de ovinos de la UP9

El gobernador participó este miércoles de la inauguración de una carnicería de ovinos y la refacción de la panadería en la Granja Penal El Potrero de Gualeguaychú.

29 Abr, 2026, 20:51 PM

En la oportunidad, el mandatario resaltó el trabajo que se realiza en el lugar: "Tienen panadería, una planta de faenamiento, producen un montón de cosas hechas por los internos", sostuvo, y remarcó que "es muy importante que se siga replicando en nuestra provincia, como lo venimos haciendo".

 

Además, valoró el aporte económico de las actividades realizadas por los internos, ya que "el producto de este trabajo se vende a los vecinos de Gualeguaychú. También ayuda al mantenimiento del lugar, que es algo muy importante para los contribuyentes, saber que en las penitenciarías de nuestra provincia se trabaja y se generan recursos económicos", indicó.

 

Cabe resaltar que las obras de refacción en los locales de venta fueron realizadas con fondos propios del Servicio Penitenciario, a través del trabajo conjunto entre el personal penitenciario y los internos.

 

Acompañaron durante la recorrida el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti; y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

 

Obras de refacción

 

En el sector de la carnicería se refaccionaron el cielorraso y la instalación eléctrica; se reacondicionaron paredes y pisos, y se renovó el ingreso con puertas de aluminio y rejas, entre otras mejoras. En la panadería, en tanto, se intervino el acceso, se pintaron las paredes y se colocó una rampa para personas con discapacidad.

Temas

INAUGURACIÓN

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso