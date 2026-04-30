Detuvieron en el centro de Gualeguaychú a un hombre que tenía orden de captura por un grave delito

Efectivos de la Policía Federal detuvieron en el centro de la ciudad, a un individuo con pedido de captura vigente por abuso sexual agravado.

Ocurrió en calle 3 de Febrero, entre Bolivar y San Martin. El detenido tiene 28 años.

La detención se logró en las últimas horas de este miércoles. Intervino personal de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina.

Tras los relevamientos de las órdenes de restricción vigentes se pudo constatar que el sujeto mantenía un pedido de detención por abuso sexual agravado, solicitado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, a cargo del Doctor Mauricio Derudi.

Las tareas de investigación permitieron establecer la zona que frecuentaba el individuo. De esta manera se logró la captura y detención. Fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.