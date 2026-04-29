Davico y Frigerio inauguraron los nuevos Puntos de Seguridad en Gualeguaychú

El intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio encabezaron este miércoles el acto de inauguración de los Puntos de Seguridad, realizado en la plaza del Barrio 348, uno de los cinco lugares de diferentes barrios, en los que el Gobierno de Gualeguaychú invirtió 150 millones de pesos.

El objetivo del proyecto desarrollado por la Agencia de Seguridad del Gobierno municipal es consolidar una red de prevención con presencia policial permanente en los barrios, con condiciones de comodidad y funcionalidad para el personal que preste servicio en cada oficina durante las 24 horas y los 365 días del año.

“Quiero transmitirles a todos los vecinos de estos cinco Puntos, que ahora van a estar y se van a sentir más cuidados y seguros las 24 horas y los 365 días del año. Que los gurises puedan venir a la placita las veces que tengan que venir, y que no sean corridos por gente que no quiere que estén acá”, remarcó el intendente Mauricio Davico durante el acto de inauguración.

"Tomamos la decisión de instalar estos cinco Puntos para hacer de estos sitios un lugar seguro para las familias que viven en esos barrios", agregó Davico, quien también reconoció el aporte del Ministerio de Seguridad de la Nación —a cargo en su momento de Patricia Bullrich y ahora de Alejandra Monteoliva—, del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales.

El gobernador Frigerio, por su parte, destacó el carácter colectivo de la iniciativa: "Esto es fruto del trabajo en conjunto y en equipo", señaló, al tiempo que subrayó que los elementos entregados a la Jefatura Departamental —un patrullero, cuatro camionetas, motos, bicicletas, uniformes, armamento, equipamiento y chalecos antibalas— apuntan a cuidar tanto al personal policial como a los vecinos.

Además del intendente Davico y el gobernador Frigerio, en el acto estuvieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el secretario de Gobierno provincial, Mauricio Colello, y el Comisario General Claudio González, jefe de la Policía de la Provincia, en representación del Ejecutivo entrerriano.

Por el Municipio participaron la viceintendenta Julieta Carrazza, el jefe de Gabinete Luciano Garro, el subsecretario de la Agencia de Seguridad Esteban Izaguirre, y los secretarios Manuel Olalde (Gobierno), Juan Ignacio Olano (Desarrollo Humano) y Silvio Leuze (Desarrollo Territorial e Infraestructura).

Características de los Puntos de Seguridad

Las unidades, fabricadas a partir de contenedores de acero de 6,05 metros de largo, 2,43 de ancho y 2,59 de alto, fueron sometidas a una inspección estructural previa para verificar que no presentaran abolladuras ni fallas que pudieran comprometer su durabilidad, y luego fueron adaptadas con servicios de agua potable, cloaca y electricidad.

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura ejecutó las plataformas de asiento de cada módulo, así como todas las conexiones necesarias para el funcionamiento de los sanitarios y los accesos a la red eléctrica.

Los cinco Puntos de Seguridad quedaron distribuidos en España y Guillermo Saraví, Federación y Santiago Díaz, Clavarino y Misiones, la plaza del Barrio 348 y la plaza del Barrio Molinari, lugares seleccionados por la Agencia de Seguridad municipal en función de criterios de cobertura territorial.

La puesta en marcha de estos Puntos representa un cambio concreto en el modelo de gestión de la seguridad pública local, al acercar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad a los habitantes de barrios muy vulnerables y anclar así la presencia del Estado en el territorio donde ocurre la vida cotidiana de los vecinos, con infraestructura propia, permanente y planificada desde el Gobierno municipal, provincial y nacional.

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