 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PREVENCION

Davico y Frigerio inauguraron los nuevos Puntos de Seguridad en Gualeguaychú

Los módulos construidos con contenedores reciclados de acero se distribuyen en cinco lugares estratégicos de la ciudad para fortalecer el patrullaje barrial y reducir la distancia entre vecinos y fuerzas del orden.

29 Abr, 2026, 19:41 PM

El intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio encabezaron este miércoles el acto de inauguración de los Puntos de Seguridad, realizado en la plaza del Barrio 348, uno de los cinco lugares de diferentes barrios, en los que el Gobierno de Gualeguaychú invirtió 150 millones de pesos.

 

El objetivo del proyecto desarrollado por la Agencia de Seguridad del Gobierno municipal es consolidar una red de prevención con presencia policial permanente en los barrios, con condiciones de comodidad y funcionalidad para el personal que preste servicio en cada oficina durante las 24 horas y los 365 días del año.

“Quiero transmitirles a todos los vecinos de estos cinco Puntos, que ahora van a estar y se van a sentir más cuidados y seguros las 24 horas y los 365 días del año. Que los gurises puedan venir a la placita las veces que tengan que venir, y que no sean corridos por gente que no quiere que estén acá”, remarcó el intendente Mauricio Davico durante el acto de inauguración.

"Tomamos la decisión de instalar estos cinco Puntos para hacer de estos sitios un lugar seguro para las familias que viven en esos barrios", agregó Davico, quien también reconoció el aporte del Ministerio de Seguridad de la Nación —a cargo en su momento de Patricia Bullrich y ahora de Alejandra Monteoliva—, del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales.

 

El gobernador Frigerio, por su parte, destacó el carácter colectivo de la iniciativa: "Esto es fruto del trabajo en conjunto y en equipo", señaló, al tiempo que subrayó que los elementos entregados a la Jefatura Departamental —un patrullero, cuatro camionetas, motos, bicicletas, uniformes, armamento, equipamiento y chalecos antibalas— apuntan a cuidar tanto al personal policial como a los vecinos.

 

Además del intendente Davico y el gobernador Frigerio, en el acto estuvieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; el secretario de Gobierno provincial, Mauricio Colello, y el Comisario General Claudio González, jefe de la Policía de la Provincia, en representación del Ejecutivo entrerriano.

 

Por el Municipio participaron la viceintendenta Julieta Carrazza, el jefe de Gabinete Luciano Garro, el subsecretario de la Agencia de Seguridad Esteban Izaguirre, y los secretarios Manuel Olalde (Gobierno), Juan Ignacio Olano (Desarrollo Humano) y Silvio Leuze (Desarrollo Territorial e Infraestructura).

 

 

Características de los Puntos de Seguridad

 

Las unidades, fabricadas a partir de contenedores de acero de 6,05 metros de largo, 2,43 de ancho y 2,59 de alto, fueron sometidas a una inspección estructural previa para verificar que no presentaran abolladuras ni fallas que pudieran comprometer su durabilidad, y luego fueron adaptadas con servicios de agua potable, cloaca y electricidad.

 

La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura ejecutó las plataformas de asiento de cada módulo, así como todas las conexiones necesarias para el funcionamiento de los sanitarios y los accesos a la red eléctrica.

 

Los cinco Puntos de Seguridad quedaron distribuidos en España y Guillermo Saraví, Federación y Santiago Díaz, Clavarino y Misiones, la plaza del Barrio 348 y la plaza del Barrio Molinari, lugares seleccionados por la Agencia de Seguridad municipal en función de criterios de cobertura territorial.

 

La puesta en marcha de estos Puntos representa un cambio concreto en el modelo de gestión de la seguridad pública local, al acercar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad a los habitantes de barrios muy vulnerables y anclar así la presencia del Estado en el territorio donde ocurre la vida cotidiana de los vecinos, con infraestructura propia, permanente y planificada desde el Gobierno municipal, provincial y nacional.

Temas

PREVENCION

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso