Gualeguaychú propone actividades para todos los gustos este fin de semana

El Gobierno de Gualeguaychú invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una amplia programación de actividades pensadas para todas las edades durante el próximo fin de semana. Las propuestas combinan educación ambiental, celebraciones patrias, expresiones artísticas, deporte y eventos solidarios en diferentes puntos de la ciudad.

La agenda comenzará el viernes 26 de junio con la tercera edición de “Ambientalmente”, de 9 a 17 h, en los Galpones del Puerto. La jornada estará orientada a estudiantes de todos los niveles y al público en general, con talleres, exposiciones y experiencias interactivas vinculadas al cuidado del entorno.

El sábado 27, las actividades se concentrarán en distintos sectores. A partir de las 11 h, en el Predio Curva de Fiorotto de la vecina localidad de Pueblo General Belgrano, se celebrará la “Fiesta del Día de la Bandera” con un desfile conmemorativo, patio gastronómico, paseo de emprendedores y música en vivo. Más tarde, de 14 a 19 h, la Zona Portuaria recibirá una nueva edición de la “Feria de las Manos”, donde artesanos y emprendedores expondrán sus producciones. En tanto, desde las 16 h, el Antiguo Mercado y Vieja Terminal será sede del “Festival del Orgullo”, una convocatoria abierta con arte, feria y música para celebrar la diversidad.

El ámbito deportivo tendrá una intensa actividad. El sábado, el Polideportivo Norte albergará una nueva fecha de Newcom y partidos del certamen local de hockey sobre césped. Asimismo, durante el sábado y el domingo, el Gimnasio Municipal del Ex Frigorífico será el escenario de los cruces decisivos de la Liga Municipal de Vóley. En paralelo, el Autódromo Municipal concentrará las competencias de la 5ª y 6ª presentación del TC del Litoral y Citroën Competición, junto a la 2ª cita del Karting Asfalto.

Por otra parte, tanto el sábado como el domingo desde las 13 h, continuará el espacio “Modo Fútbol” en el Mercado del Munilla, ofreciendo intercambio de figuritas, torneos de playstation, campeonato de penales y transmisión de partidos para disfrutar en familia.

El cierre del fin de semana tendrá un marco solidario el domingo 28 de junio en el Espacio Astra (Boulevard De León y San Juan). Desde las 12 h, el histórico grupo santafesino Los Palmeras encabezará un festival que sumará sorteos y una campaña comunitaria destinada a reunir alimentos no perecederos para colaborar con los sectores que más lo necesitan.

Municipalidad de Gualeguaychú

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