Domingo 14: lanzamiento de la Temporada Verano 2026 en Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú realizará este domingo 14 de diciembre, a las 20h, la apertura oficial de la Temporada de Verano 2026 en el tradicional espacio de Los Obeliscos. En caso de lluvia, la actividad se trasladará a Galpones del Puerto.

El evento comenzará con la presentación de la Banda Orquesta Departamental de Río Negro, dirigida por la profesora Cristine Orellano. La formación, integrada por 22 músicos junto a su equipo técnico y vocal, ofrecerá un repertorio especialmente preparado para esta apertura.

Luego actuarán los ganadores del Pre Cosquín 2025: Cielo Pereyra, en Solista Malambo femenino; Damián Lemes, en Canción inédita; y el dúo vocal conformado por Hernán Archaina y César Cabeza. También participará Felipe Bon, quien acompañará con guitarra la puesta de malambo.

Más tarde será el turno de las murgas locales Los Colombianos y Los Cocoliches y, posteriormente, de la comparsa Kamar, que realizará una presentación con batucada y bailarines. El cierre musical estará a cargo de la banda oficial del Carnaval del País, "Los más duendes", que interpretará las canciones de las cinco comparsas que formarán parte de la edición 2026. Además, participarán los guardavidas que integrarán el equipo de trabajo de esta temporada.

En el lugar habrá stands de prestadores de servicios, propuestas gastronómicas, bodegas, productores regionales y los feriantes de Manos Unidas.

Municipalidad de Gualeguaychú