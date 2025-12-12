ATE rechaza la propuesta salarial del municipio

La propuesta del municipio comprende el período noviembre 2025 – febrero 2026 e incluye:

*Un pago del 10% sobre haberes netos correspondientes a noviembre 2025, con carácter no remunerativo y no bonificable.

*Un incremento salarial del 10% en diciembre, remunerativo y bonificable, tomando como base las escalas vigentes a octubre.

*Un salario mínimo garantizado de $660.000.

*Reapertura de paritarias en la segunda quincena de marzo 2026, para revisar el impacto de la inflación y adecuar el acuerdo.

*El 10% otorgado se considerará “a cuenta de paritarias 2026”.

Mientras SITRAMG manifestó en la misma reunión su conformidad con la propuesta, ATE pidió un plazo de 48 horas para consultarlo en asamblea. Finalmente, este jueves envió una nota formal al Ejecutivo comunicando el rechazo de la propuesta municipal.

El sindicato recordó que su pedido original incluía:

*Un 40% de recomposición salarial y un piso salarial de $1.276.649,24, retroactivo a julio de 2025.

*Pago del 50% del plus de Obras Públicas, por las tareas riesgosas del sector.

*Garantizar la continuidad laboral de todos los trabajadores antes de fin de año.

*Otorgamiento y aplicación retroactiva de las recategorizaciones ya evaluadas y aprobadas.

*Pase a planta permanente de quienes llevan más de dos años esperando.

ATE solicitó además que el Ejecutivo convoque a una nueva mesa de discusión “con ambas organizaciones sindicales” y pidió que se actúe “de buena fe” para avanzar sobre los reclamos pendientes.

El Municipio dejó asentado en el acta que aguardará la presentación formal de ATE para continuar el proceso, mientras que las partes acordaron reencontrarse en marzo para una revisión integral del acuerdo.

