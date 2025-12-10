Comenzó el reasfaltado. El puente Méndez Casariego estará cortado hasta las 5 de la mañana

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con una intervención clave que moderniza este paso central sobre el río y refuerza la seguridad vial en el corredor entre nuestra ciudad y Pueblo Belgrano. Solo pueden circular peatones, bicicletas y motos a tiro.

A las 17 horas de este miércoles inició una intervención integral sobre el puente Méndez Casariego, una estructura histórica a la cual se sometió a lo largo de este año a una renovación profunda después de décadas sin trabajos de esta magnitud.

La obra quedó bajo la responsabilidad del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que desplegó personal y maquinaria para encarar un proceso de restauración completo.

El tránsito vehicular permanecerá totalmente interrumpido hasta 5 de la mañana de este jueves. Sin embargo, el paso por la pasarela continúa habilitado para peatones y ciclistas, al igual que para las motos, que pueden pasar, pero solo a tiro. La medida apunta a garantizar un entorno seguro para el operativo, que involucra materiales calientes, maquinaria pesada y maniobras precisas sobre una superficie elevada.

La primera fase consistió en proteger las cabeceras y las juntas de dilatación mediante un manto geotextil. Esta capa funciona como barrera estructural que impide que las deformaciones previas reaparezcan sobre el pavimento nuevo. La colocación requirió trabajo manual coordinado por cuadrillas que acomodaron y extendieron el material en toda la traza.

Posteriormente se aplicó el riego de liga, una capa que crea cohesión entre las distintas etapas del pavimento. Este procedimiento proporciona solidez y evita desprendimientos, fisuras y otros problemas frecuentes en superficies sometidas a vibraciones y cargas constantes. La maquinaria utilizada avanzó de forma uniforme sobre el tablero del puente, mientras los operarios supervisaron cada tramo y reforzaron los bordes para asegurar un anclaje parejo.

La intervención incluyó tareas adicionales sobre los laterales metálicos, donde el personal ajustó bordes y repasó sectores con material asfáltico para consolidar el sellado. Con esta instancia completada, la estructura queda lista para recibir el nuevo asfalto, que sellará el proceso de restauración y devolverá al puente su capacidad plena de servicio.

El Gobierno solicita a los conductores utilizar la Ruta Nacional 136 como vía alternativa entre Gualeguaychú y Pueblo Belgrano. También recomienda extremar la atención en las inmediaciones, debido a la circulación de maquinaria, al movimiento de cuadrillas y a la señalización provisoria instalada durante la interrupción.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, reafirmando el compromiso del gobierno local con la mejora continua del espacio público.

Es en este sentido que la obra forma parte del programa de intervenciones prioritarias impulsado por el intendente Mauricio Davico para recuperar infraestructura estratégica y elevar los estándares de seguridad vial en todo el ejido.

El reacondicionamiento del puente Méndez Casariego constituye un paso relevante dentro de este plan, por tratarse de un enlace clave para la movilidad cotidiana, el turismo y la conexión territorial entre ambas orillas del río.

