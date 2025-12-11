Finalizó con éxito el reasfaltado y la restauración del puente Méndez Casariego

Minutos antes de las cinco de la madrugada de este jueves 11 de diciembre finalizó una intervención integral sobre el puente Méndez Casariego, una estructura histórica que tuvo una renovación integral mediante el cambio de las juntas de dilatación y un reasfaltado completo luego de décadas sin trabajos de esta magnitud.

En total se trabajó a lo largo de los 220 metros de extensión, incluidas las cabeceras, y en los 6 metros de ancho que tiene el paso. La intervención colocó una carpeta asfáltica de 4 centímetros de espesor, equivalente a 130 toneladas de mezcla en caliente necesaria para cubrir toda la traza con parámetros adecuados de resistencia y durabilidad.

La obra forma parte del programa de intervenciones prioritarias para recuperar infraestructura estratégica y elevar los estándares de seguridad vial en todo el ejido impulsado por el intendente Mauricio Davico, quien estuvo presente en el puente Méndez Casariego durante esta madrugada para supervisar y ser testigo de este trabajo histórico.

Equipo técnico

En este sentido, el reacondicionamiento del paso sobre el río Gualeguaychú constituyó una pieza relevante dentro de este plan debido a que se trata de un enlace clave para la movilidad cotidiana, el turismo y la conexión territorial entre ambas orillas del río.

La obra de restauración y reasfaltado estuvo a cargo del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que desplegó personal y maquinaria para encarar este proceso de modernización.

En este sentido, además de la intervención de 25 operarios en el puente y cuatro en la Planta de Asfalto del Parque Industrial, se utilizó un conjunto de maquinarias específicas para garantizar una intervención rápida y de calidad: una minicargadora como apoyo para limpieza; una terminadora de asfalto encargada de distribuir la mezcla en caliente con el espesor previsto; y dos rodillos compactadores, uno liso y otro neumático, responsables de lograr la compactación final y una terminación homogénea en la nueva carpeta asfáltica.

Durante la ejecución de las tareas, el tránsito vehicular permaneció totalmente interrumpido entre las 17 del miércoles y las 5 de la mañana de hoy, y fue redireccionado por personal de la Dirección de Tránsito. Sin embargo, el paso por la pasarela continuó habilitado para peatones y ciclistas, al igual que para las motos, que pudieron pasar, pero solo a tiro. La medida apuntó a garantizar un entorno seguro para el operativo, que involucró materiales calientes, maquinaria pesada y maniobras precisas sobre una superficie elevada.