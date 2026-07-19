La Brigada Abigeato recuperó tres caballos robados en Gualeguaychu y la investigación continúa

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Arroyo El Cura, logró recuperar un nuevo equino denunciado como sustraído en el marco de una investigación por hurto, alcanzando así el hallazgo de los tres animales denunciados en la causa, los cuales fueron localizados en distintos puntos del Departamento Gualeguaychú.

El procedimiento más reciente se llevó a cabo este Sábado 18 de Julio, como resultado de tareas investigativas desarrolladas en forma conjunta entre personal de la Brigada y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales donde se logró localizar un equino zaino oscuro, denunciado como sustraído de la Reserva Las Piedras, el pasado 17 de junio. Tras verificar su identidad mediante la lectura del microchip, el sistema arrojó resultado positivo, confirmando que se trataba del animal buscado.

Informado el fiscal de turno, dispuso el formal secuestro del equino y posterior entrega a personal municipal.

Esta recuperación se suma a otros dos importantes procedimientos realizados en el marco de la misma causa. El 29 de junio, los brigadistas lograron recuperar una yegua baya en barrio Pereda de la ciudad de Gualeguaychú . Posteriormente, y continuando con la línea investigativa, el 1 de Julio fue localizado y secuestrado en la localidad de Larroque un equino bayo cabo negro.

Desde la fuerza destacaron que los tres equinos denunciados como sustraídos fueron hallados en tres lugares diferentes, lo que refleja el intenso trabajo investigativo desarrollado para esclarecer el hecho.

La causa continúa en plena etapa investigativa, con nuevas diligencias orientadas a determinar las responsabilidades de los involucrados y el recorrido que tuvieron los animales desde el momento de su sustracción hasta su recuperación.