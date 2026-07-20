Habrá cortes de tránsito por obras de bacheo en distintos puntos de Gualeguaychú

Entre las arterias afectadas se encuentra Brasil, entre Colombo y Rivadavia, donde el corte será total. También habrá restricciones en Brasil, entre Rivadavia y Luis N. Palma; 9 de Julio, entre Ituzaingó y San Juan; Misiones, entre Rivadavia y Luis N. Palma; Primera Junta, entre Rivadavia y Luis N. Palma; Victoria, entre Jujuy y La Rioja; Franco, entre 1° de Mayo y República Oriental, y en la intersección de Franco, Patico Daneri y Montiel.

Los trabajos también alcanzarán San Juan, entre San José y Belgrano; Montiel, entre Franco y Jujuy; San Juan y Jujuy, entre Magnasco y Fray Mocho; 1° de Mayo, entre Rivadavia y Luis N. Palma; Montiel y Colombo; Ituzaingó, entre San José y Rosario; Colombo, entre Brasil y Bolivia; 1° de Mayo, entre Jauretche y J. de Nevares; Victoria y Colombo; San Juan y Magnasco; San José y Jujuy; Colombo, entre Mostto y Misiones; Belgrano, entre Ituzaingó y Colombo; Montana, entre Rosario y San José, y Bolívar, entre Montevideo e Italia.

Desde el municipio indicaron que los cortes se mantendrán a lo largo de la semana, aunque el cronograma podría extenderse en caso de lluvias o condiciones climáticas inestables.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar demoras.

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