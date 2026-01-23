Accidentes domésticos y atención del recién nacido: Dictarán un encuentro sobre prevención y cuidados

En el marco de las políticas públicas de promoción y prevención de la salud, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante un encuentro sobre "Prevención y herramientas para accidentes domésticos y cuidados del recién nacido", una propuesta pensada para brindar conocimientos prácticos y accesibles a la comunidad, con especial foco en la protección de bebés y niños pequeños.

La actividad se realizará el lunes 26 de enero, a las 10 h, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) Cacique, ubicado en Schachtel y Los Chanaes, y está organizada por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Isidro, en articulación con la Subsecretaría de Salud. El encuentro está destinado a madres, padres, familiares y personas cuidadoras, así como a toda la comunidad interesada en incorporar herramientas básicas de cuidado y prevención.

Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados a la identificación de riesgos frecuentes en el hogar, la prevención de accidentes domésticos y las acciones a seguir ante situaciones de emergencia. Asimismo, se brindarán orientaciones fundamentales sobre los cuidados del recién nacido, reforzando prácticas seguras que contribuyen al bienestar y la salud integral desde los primeros días de vida.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la importancia de conocer y aplicar maniobras básicas de actuación ante emergencias, entendiendo que aprender cómo actuar a tiempo puede salvar vidas. Desde una modalidad clara y cercana, el equipo de salud compartirá recomendaciones prácticas que buscan fortalecer la confianza y la capacidad de respuesta de las familias frente a situaciones inesperadas.