Los mercados municipales celebrarán Halloween con propuestas para toda la familia

El Gobierno de Gualeguaychú invita a vecinos y visitantes a participar de los festejos de Halloween que se realizarán el próximo sábado 31 de octubre en los mercados municipales. Habrá espectáculos, disfraces, música, juegos y experiencias de terror para disfrutar de una tarde y noche diferentes en familia o con amigos.

Las celebraciones tendrán lugar en la Vieja Terminal y el Mercado Munilla, con propuestas para distintas edades y entrada libre y gratuita. La invitación es a preparar los disfraces y acercarse a compartir una jornada especial en estos espacios comerciales y gastronómicos de la ciudad.

Una tarde de terror y diversión en la Vieja Terminal

De 17 a 21 h, la Vieja Terminal recibirá a las familias con una celebración que incluirá música, personajes terroríficos, espectáculos y distintas sorpresas para los asistentes.

Durante la tarde se presentarán los grupos de niñas y adolescentes de Arte Fusión, que ofrecerán shows preparados especialmente para la ocasión. También habrá sorteos y entrega de dulces para compartir con quienes participen de la jornada.

La propuesta está pensada para que niños, jóvenes y adultos puedan sumarse con sus disfraces, disfrutar de las presentaciones y recorrer el espacio en un ambiente festivo.

Una noche de Halloween en el Mercado Munilla

A partir de las 20 h, el Mercado Munilla se transformará para recibir una noche de Halloween con música, baile, disfraces, juegos, concursos y sorpresas.

Uno de los principales atractivos será "Infección", una experiencia de terror que combinará un recorrido inmersivo con desafíos similares a los de una sala de escape.

La propuesta estará ambientada en una misteriosa situación de aislamiento provocada por una infección. A través de distintos escenarios y personajes, los participantes se adentrarán en una historia que se irá revelando a medida que avancen por el recorrido.

La experiencia contará con una ambientación especial y tendrá el guion y la narración del escritor de terror local Jonathan Fernández.

Además, quienes se acerquen podrán participar de la fiesta de disfraces y de las demás actividades previstas para la noche, en un espacio especialmente preparado para la celebración.

Con actividades durante la tarde y la noche, ambos mercados invitan a la comunidad a elegir su disfraz y sumarse a los festejos de Halloween en Gualeguaychú.

Municipalidad de Gualeguaychú

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