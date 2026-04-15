Mil personas montarán el show de La Renga en Gualeguaychú. ¿Cuánto cuesta la entrada?

Unas mil personas trabajarán desde el sábado 25 de abril para montar el show de La Renga en Gualeguaychú que se realizará el sábado 2 de mayo desde las 20hs en el nuevo Espacio Astra, en Boulevard de León y San Juan.

El empresario David Barrios, titular del nuevo espacio para espectáculos al aire libre, dijo en RADIO MÁXIMA que “trabajarán mil personas para montar el show, muchísima gente, una movida importante, son gente muy profesional, tienen que montar el escenario, pantalla, iluminación, una movida muy grande, es imponente”.

“El 25 llega la gente a armar el escenario, y la banda llega dos días antes del show”, anunció Barrios. Las entradas generales tienen un valor general de 88 mil pesos, con entrada y costo del servicio.

Trabajan en el predio

“Estamos en la recta final, luchando contra reloj, el tiempo no está ayudando pero venimos bien. Estamos con los últimos detalles con electricistas, pintores…”, dijo el responsable del espacio.

Agregó Barrios que “están casi listos 40 baños para damas, gastronomía todo terminado, son 80 metros para cocina y acopio de bebida, casi una cuadra para que la gente no haga mucha fila, pero lo explota La Renga, que tiene todo aceitado… La Productora se encarga de alimentos, seguridad, tránsito, ambulancias”.

“Si llueve, no lo hemos hablado, pero supongo que se suspenderá y se correrá la fecha, espero que no porque ya hay gente reservando lugares en Gualeguayhú, en la Península está casi todo reservado, en Ñandubaysal…vienen de muchos lados del país y del Uruguay también… la venta de entradas viene bien”, manifestó el empresario.