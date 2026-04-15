“Temí por la vida de mi marido”: denuncian violento ataque en plena calle

El grave episodio de violencia se registró en plena calle, cuando una pareja fue atacada por otro conductor, en la intersección de calles Bolivia e Ituzaingó.

Según el testimonio de la mujer a MÁXIMA, el hecho ocurrió el martes en la mañana, cuando circulaban junto a su esposo en su vehículo.

“Tuvimos una fea experiencia. Íbamos con mi marido en nuestro Renault 9 y vimos venir de frente un Falcon gris metalizado”, relató.

La mujer aseguró que el otro conductor detuvo su marcha de manera agresiva y comenzó a insultarlos.

“Se paró de frente como queriéndonos chocar. Hubo una pequeña discusión”, explicó.

Agresión con un hierro

La mujer describió que el individuo bajó del vehículo, alterado, con un hierro en la mano y empezó a agredirlos. En el ataque, su esposo, de 75 años, resultó herido.

“Bajó con un fierro en la mano y empezó a darle varios golpes al auto y a mi marido. Le lesionó el brazo izquierdo. En un momento temí por su vida”, señaló.

Denuncia y atención médica

Tras el hecho, la pareja se dirigió a Jefatura Departamental para radicar la denuncia correspondiente. Luego, el hombre fue examinado y trasladado al hospital para su atención.

“Muchos vecinos vieron la escena”, indicó, y agregó que logró tomar el número de patente del Falcon gris metalizado.