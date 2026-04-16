Aumentan los casos de Sífilis en adolescentes y adultos jóvenes en Gualeguaychú

Azar, es infectóloga, y explicó que la enfermedad suele pasar desapercibida. “La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y muchas veces no tiene síntomas. El uso del preservativo impide la transmisión”, señaló.

Azar indicó que preocupa el aumento sostenido de casos en Gualeguaychú. Asegura que los diagnósticos se dan “casi todos los días” y según los últimos registros, los contagios se detectaron principalmente en adolescentes y adultos jóvenes.

Mayor impacto entre los 15 y 45 años

La profesional remarcó que, si bien los casos se presentan en distintas edades, la mayor concentración en la ciudad, se da entre los 15 y 45 años.

“Tenemos una cantidad importante de pacientes con sífilis en adolescentes y adultos jóvenes”, advirtió. Azar explicó que el crecimiento exponencial “viene aumentando desde el 2015, no solo la sífilis, sino también Gonorrea, VIH, HPV y Clamidia”.

Entre los factores que favorecieron el incremento de casos, mencionó la falta de educación sexual y la baja percepción de riesgo, ya que muchas de estas enfermedades no presentan síntomas visibles. “La persona que lo porta, lo puede transmitir sin saberlo”, remarcó.

El riesgo en embarazadas

Uno de los aspectos más preocupantes es la transmisión de madre a hijo y las graves consecuencias que puede tener para los recién nacidos.

“El mayor problema es encontrar a una embarazada con sífilis, porque el riesgo es que nazca un niño con sífilis congénita”, advirtió. En estos pequeños la consecuencia puede llegar a ser la muerte, no así en el caso de los adultos.

Pacientes que contraen la enfermedad más de una vez

La doctora también señaló que, si bien hay pacientes que cumplen con los tratamientos, es frecuente que algunas personas vuelvan a contraer la enfermedad. “Hay personas que tienen sífilis más de una vez en la vida. Fallan en la prevención”, indicó.

Azar insta a los controles periódicos, a la prevención y a la búsqueda de información en los lugares especializados para este fin. Recordó que en el Hospital funciona el “consultorio amarillo”, donde se brinda atención, diagnóstico, tratamiento y asesoramiento, además se realiza la entrega gratuita de preservativos.