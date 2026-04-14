El senador entrerriano Benegas Lynch compró una casa en La Paz por una cifra millonaria

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch (LLA-Entre Ríos) adquirió meses atrás en La Paz una casa ubicada sobre la costa del río cuyo valor de mercado se estima en torno al medio millón de dólares. La estaba remodelando y cuando un medio local tocó el tema, suspendió repentinamente los trabajos. La operación pone el foco sobre su patrimonio.

Se trata de una propiedad de estilo colonial, de amplias dimensiones, situada en calle Dorrego al 900 (entre Italia y Urquiza), en un sector residencial entre los más valorizados de la ciudad. El inmueble cuenta con un terreno de gran extensión que se proyecta hacia la barranca del río Paraná, lo que le otorga una espectacular vista abierta.

La casa pertenecía a Álvaro García, integrante de una familia terrateniente local. La propiedad estuvo durante años ofrecida en venta de manera particular con un precio solicitado de 500 mil dólares.

Aunque trascendió que Benegas Lynch habría comprado la propiedad en enero, no se pudo establecer con precisión la fecha ni el monto de la operación. Operadores inmobiliarios de la zona estiman que, debido al tiempo que permaneció en el mercado, el valor final podría haber sido inferior.

En los meses recientes, el legislador y su esposa, Eloísa Perea Muñoz, llevaron adelante trabajos de reforma y remodelación en el inmueble. De acuerdo con fuentes locales, las tareas involucraban de manera cotidiana a cuadrillas de al menos diez operarios y el ingreso sostenido de materiales de alta calidad.

El objetivo, según fuentes de la zona, era modernizar la vivienda preservando su estética original, con la intención adicional de incorporar desarrollos en altura que permitieran potenciar la vista al río.

El senador no respondió

La propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del mercado inmobiliario paceño señalaron a este medio que puede deberse a que, a la fecha de la presentación, es posible que no se hubiera realizado aún el trámite de escrituración.

Otro aspecto que no surge con claridad del análisis patrimonial es el origen de los fondos utilizados para la compra. Un medio entrerriano consultó al legislador con el fin de incorporar precisiones al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Perfil de Benegas Lynch

Benegas Lynch, de 50 años, es licenciado en Administración de Empresas. El actual legislador llegó a la zona en 2007 de la mano del filántropo estadounidense Douglas Tompkins en el marco del desarrollo de un proyecto conservacionista en una estancia de la zona llamada Laguna Blanca.

En su declaración jurada previa a asumir en el Senado, consignó actividades de asesoramiento y gestión en la firma Glocal Terra SRL, así como tareas vinculadas al cultivo de cereales en Santa Isabella SA.

Fuente: El Entre Ríos