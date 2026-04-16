Robaron en el predio de Defensores del Oeste: sospechan de personas del mismo barrio

En la madrugada del miércoles, ingresaron a robar al predio del club Defensores del Oeste, en calles Nágera y Gervasio Méndez, frente al barrio Francisco Ramírez de 338 viviendas.

Tras romper el candado de un galpón, se llevaron una motoguadaña, pinzas, tenazas, una caja de herramientas, fratachos, guantes y baldes, entre otros elementos que desde el club se compraron con mucho sacrificio. “Creemos que es gente del mismo barrio la que robó” aseguraron en RADIO MÁXIMA padres que colaboran con la institución. Por otra parte, ingresaron a la casa de una vecina mientras ella llevaba los chicos a hacer deportes

Juliana, de la comisión del fútbol infantil, relató que “en la madrugada del miércoles, el canchero entró a abrir las canillas para riego de la cancha. Habían roto el candado del galpón donde guarda las herramientas que había ordenado el día anterior. Y luego que vino la Policía nos dimos cuenta de que faltaban más cosas, como la motoguadaña para mantener el predio”.

Las venden por dos pesos

“Cada vez cuesta más, y los chicos de la comisión fueron haciéndose de las herramientas, y ahora los venden por dos pesos. No vamos a mandar al frente a nadie, pero se llevaron muchas cosas y la idea es recuperarla, nos cuesta mucho recaudar el dinero”, manifestaron.

Sobre los presuntos autores y las motivaciones, dijeron que “damos por hecho que es gente del barrio la que roba, acá todos se conocen”, a lo que un padre agregó que “una vez pasó que el mismo padre que traía el nene al merendero, de noche entró y robó una bordeadora”.

“Se nota el aumento del consumo, la mayoría no puede salir, y hasta la misma droga es cada vez peor, cada vez se consume más porquerías, como pipas, algunos roban un celular o una garrafa de la misma casa. Acá se ve mucho, algunos duermen en la puerta de los comercios, en la placita, en el galpón”, describieron.

Cómo colaborar

Una madre dijo que “subsistimos con rifas, con un bono que tuvo respuesta favorable de las familias. Es un bono de seis meses, la primera cuota de 10 mil y la otra de 12 mil. También es bienvenido si alguien nos colabora con herramientas de mano”.