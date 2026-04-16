La Cooperativa Eléctrica llamará en pocas semanas a la asamblea de socios

Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica, anunció en RADIO MÁXIMA que en las próximas semanas se convocará a una asamblea de asociados para aprobar el balance y la memoria de la institución, y remarcó que participará una sola lista.

Otero reiteró que “un grupo de asociados había presentado un recurso de amparo y a mediados de marzo se había frenado la asamblea de la Cooperativa, aduciendo fallas en la convocatoria, ahora el Superior Tribunal de Justicia rechazó el amparo, básicamente porque son cuestiones propias de la ley de cooperativas y de nuestros estatutos”.

Agregó que “el fallo viene a ratificar que estábamos bajo derecho, y que todo lo actuado estuvo acorde al marco legal vigente, así que lo que queda es convocar a asamblea. Lo que planteaban que estaba mal hecho, pero está bien hecho. El equipo de Legales está trabajando para poder convocar a asamblea. Estimamos que será a finales de abril, principios de mayo. El tribunal sentencia que todo lo actuado estaba bajo derecho, por lo cual hay una sola lista presentada. Unos 500 delegados tendrán que presentarse en la institución y aprobar memoria y balance. El balance está preparado, es nuevamente superavitario. El vecino honesto tiene que estar sumamente tranquilo, que la Cooperativa goza de buena salud, que es una institución democrática que respeta las normas”.

Proyectos en marcha

Sobre los proyectos en marcha, Nahuel Otero manifestó que “en materia energética estamos a la espera de poder salir con las licitaciones de esta obra importante, de la cual ya tenemos el dinero, que es una obra de casi mil millones, una estación transformadora que abarca los bulevares de Tropas, Martínez y de María, con una nueva subestación en calle Perigan. Con lo que pagó la Provincia de la deuda del hospital Centenario cubrimos la mitad, y la otra mitad se hará con fondos propios de la institución. Con esa obra desprendemos todo el consumo del oeste del Parque Industrial, y le daremos mayor capacidad de consumo al Parque”.

Añadió que “también estamos trabajando en la generación de parques fotovoltaicos, que es una alianza estratégica entre FACE, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, el Banco Credicoop e YPF solar para la constitución de parques solares. Por primera vez en su historia, la Cooperativa tendrá generación de energía”.

Acerca de los costos de la energía, señaló que “hay una desregulación y no le compraremos más energía a CAMMESA, sino que saldremos a pelear el precio de la energía. Es todo novedoso, no estamos acostumbrados a esta práctica, estamos trabajando en conjunto con ENERSA para la compra de energía, que es el 78 por ciento de la energía que produce Entre Ríos, y eso nos da un poder de compra importante”.

Destacó además que “este verano, la Cooperativa tuvo la mejor performance de cortes en los últimos 15 años, no hemos tenido problemas salvo por el corte de fin de año de una línea de alta tensión que no pertenece a la Cooperativa”.