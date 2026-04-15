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Guale COMUNICADO

Cooperativa Eléctrica: comunicado a la opinión pública

Desde el Consejo de Administración de la entidad y, a partir del reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia, se emite el comunicado que publicamos.

15 Abr, 2026, 14:16 PM

Ante el intento de generar confusión y desgaste institucional a partir de un amparo que suspendió la Asamblea de nuestra Cooperativa, y frente al reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que ratifica la legalidad de nuestro accionar, el Consejo de Administración considera imprescindible fijar una posición clara y contundente.

 

No estamos frente a un hecho aislado ni inocente. Estamos ante una maniobra que pretende debilitar una institución que pertenece a miles de asociados, utilizando herramientas judiciales con fines políticos y sectoriales.

 

La respuesta de la Justicia ha sido categórica: la Cooperativa ha actuado dentro del marco de la ley. Y eso no es menor. Es la confirmación de que acá no hay improvisación ni arbitrariedad, hay conducción, responsabilidad y respeto por las normas.

 

Desde este Consejo de Administración no vamos a permitir que se ponga en duda la legitimidad de los procesos democráticos internos ni que se utilice a la Cooperativa como campo de disputa de intereses ajenos a su verdadera razón de ser.

 

Defendemos una Cooperativa abierta, participativa y profundamente democrática, donde cada asociado tiene voz y voto, pero también donde las reglas se respetan. Porque sin reglas claras, no hay democracia: hay oportunismo.

 

La Ley de Cooperativas N° 20.337 y nuestro Estatuto no son una formalidad: son la garantía de equidad, transparencia y orden institucional. Y vamos a hacerlos cumplir, sin especulaciones ni presiones.

 

A quienes intentan instalar sospechas o sembrar incertidumbre, les decimos con claridad: la Cooperativa no se detiene, no se desvía y no se negocia.

 

Seguiremos trabajando con la misma convicción de siempre, fortaleciendo una institución que es orgullo de nuestra comunidad y pilar del desarrollo local.

 

Porque la Cooperativa no es de unos pocos.

Es de todos.

Y se defiende.

 

Consejo de Administración

Cooperativa de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda.

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