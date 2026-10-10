Por el mal tiempo fue postergada la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

10 Oct, 2026, 13:20 PM
Lamentablemente no se pudo concretar la fiesta que tenía previsto una amplia variedad de artistas en el escenario, patios gastronómicos y paseo de artesanos, como parte de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Luego de las lluvias caídas que complicaron el estado del Predio de la Curva y ante un pronóstico climático que tampoco era favorable, desde la organización se resolvió la postergación del evento, trabajándose en una fecha alternativa disponible para poder realizarlo.
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