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Guale PUEBLO BELGRANO

Por el mal tiempo fue postergada la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Las malas condiciones climáticas y el pronóstico poco favorable, impidieron la realización del Día del Respeto a la Diversidad Cultural que estaba programado para este domingo en Pueblo Belgrano.

10 Oct, 2026, 13:20 PM
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Lamentablemente no se pudo concretar la fiesta que tenía previsto una amplia variedad de artistas en el escenario, patios gastronómicos y paseo de artesanos, como parte de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

 

Luego de las lluvias caídas que complicaron el estado del Predio de la Curva y ante un pronóstico climático que tampoco era favorable, desde la organización se resolvió la postergación del evento, trabajándose en una fecha alternativa disponible para poder realizarlo.

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