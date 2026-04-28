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Guale 25 DE MAYO

Ultiman detalles para la fiesta del 25 de Mayo

Silvia Videla, responsable del Área de Ceremonial y Protocolo municipal, en dialogo con RADIO MÁXIMA, dijo que la fiesta patria que se realiza en el corsódromo "es la fiesta más convocante de la ciudad de Gualeguaychú".

28 Abr, 2026, 10:23 AM

"La inscripción se cierra el 15 de mayo, así que vamos a ver cuantas inscripciones recibimos", también aclaró que la manera de disponer la ubicación de los stands depende de cuantos se inscriban, por lo tanto una vez que cierren las inscripciones decidirán como llevan a cabo el orden de armado de los puestos.

 

"Vamos a estirarlo un poquito para calle Estrada hacia el oeste", aclaró. Reconoció que el año pasado le dieron 8 metros a cada stand ya que los inscriptos eran 70, este año van más de 80 inscriptos y aún falta que se cierre la fecha, por lo tanto Videla dijo que "este año la idea es darle 8 metros también, pero 4 al fondo y 4 adelante, no que sea a lo ancho como antes".

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25 DE MAYO SILVIA VIDELA CORSÓDROMO FIESTA PATRIA INSCRIPCIONES

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