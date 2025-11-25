 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale AMBIENTE

“Patio Limpio: Misión Dengue” continúa esta semana en Pueblo Nuevo

La campaña, llevada adelante por la Subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, sigue con acciones preventivas contra el mosquito Aedes aegypti en el barrio Pueblo Nuevo.

25 Nov, 2025, 19:21 PM

Este martes y miércoles, promotores de Salud y de Veterinaria recorrerán el cuadrante delimitado por las calles José Ingenieros (al norte), Romero/Joaquín V. González (al sur), Italia (al este) y España (al oeste). El jueves, Higiene Urbana retirará los elementos descartados por los vecinos.

 

Esta semana, el foco está puesto en el barrio Pueblo Nuevo, donde se desplegará un operativo puerta a puerta para identificar y eliminar criaderos potenciales del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, el zika y la chikungunya.

 

De acuerdo con las acciones desarrolladas en ediciones previas, los promotores de la Subsecretaría de Salud y de la Dirección de Veterinaria realizarán visitas domiciliarias este martes 25 y miércoles 26 de noviembre. Durante estas recorridas, se orientará a los vecinos sobre medidas clave de prevención, se entregará folletería informativa y se aplicará larvicida cuando sea necesario. Además, se llevará adelante un relevamiento veterinario de perros, gatos y roedores. Como complemento, el jueves 27 de noviembre la Dirección de Higiene Urbana retirará los elementos descartados por los vecinos.

 

Vale recordar que la Dirección de Inspección General intimará a los propietarios de terrenos baldíos en mal estado, mientras que la Dirección de Espacios Verdes realizará tareas de desmalezamiento en áreas públicas.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

AMBIENTE CAMPAÑA INICIATIVA VECINOS TERRENOS ESPACIOS VERDES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso