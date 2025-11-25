“Patio Limpio: Misión Dengue” continúa esta semana en Pueblo Nuevo

Este martes y miércoles, promotores de Salud y de Veterinaria recorrerán el cuadrante delimitado por las calles José Ingenieros (al norte), Romero/Joaquín V. González (al sur), Italia (al este) y España (al oeste). El jueves, Higiene Urbana retirará los elementos descartados por los vecinos.

Esta semana, el foco está puesto en el barrio Pueblo Nuevo, donde se desplegará un operativo puerta a puerta para identificar y eliminar criaderos potenciales del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, el zika y la chikungunya.

De acuerdo con las acciones desarrolladas en ediciones previas, los promotores de la Subsecretaría de Salud y de la Dirección de Veterinaria realizarán visitas domiciliarias este martes 25 y miércoles 26 de noviembre. Durante estas recorridas, se orientará a los vecinos sobre medidas clave de prevención, se entregará folletería informativa y se aplicará larvicida cuando sea necesario. Además, se llevará adelante un relevamiento veterinario de perros, gatos y roedores. Como complemento, el jueves 27 de noviembre la Dirección de Higiene Urbana retirará los elementos descartados por los vecinos.

Vale recordar que la Dirección de Inspección General intimará a los propietarios de terrenos baldíos en mal estado, mientras que la Dirección de Espacios Verdes realizará tareas de desmalezamiento en áreas públicas.

Municipalidad de Gualeguaychú