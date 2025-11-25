El buen finde que vivió Gualeguaychú no garantiza una buena temporada de verano, advirtió Adrián Romero

“Ha pasado de tener muy buenos finde y no tener buenas temporadas, y viceversa. Ojalá fuera así y que esto que está pasando marque una tendencia, una temporada alta”, señaló Romero, no obstante, aclaró que se continúa trabajando en la promoción turística.

“Me pone muy contento y me entusiasma, pero la realidad la vamos a tener en enero”, describió el funcionario, e instó a “no relajarse” y a continuar trabajando para mostrar la ciudad.

“Las conclusiones del finde son positivas. Se esperaba un buen finde por el nivel reservas que eran del 70 y rondamos el 90 por ciento”, indicó.

Respecto a la temporada alta, Romero comentó que hay consultas, incluso para las fiestas de fin de año y fechas de carnaval, y afirmó que se visualiza un horizonte positivo. Aunque se mostró cauteloso respecto al verano próximo.

“Se está invirtiendo y hay políticas del intendente con respecto al turismo, es superpositivo. Eso es lo que hay que aprovechar. Tratamos de no festejar antes de ganar”, destacó.