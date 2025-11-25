 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale TURISMO

El buen finde que vivió Gualeguaychú no garantiza una buena temporada de verano, advirtió Adrián Romero

Adrián Romero, responsable de Turismo de Gualeguaychú, dijo en RADIO MÁXIMA que la ocupación llegó al 90 por ciento, pero fue cauto al evaluar que el buen fin de semana garantice una temporada alta.

25 Nov, 2025, 11:53 AM

“Ha pasado de tener muy buenos finde y no tener buenas temporadas, y viceversa. Ojalá fuera así y que esto que está pasando marque una tendencia, una temporada alta”, señaló Romero, no obstante, aclaró que se continúa trabajando en la promoción turística.

 

“Me pone muy contento y me entusiasma, pero la realidad la vamos a tener en enero”, describió el funcionario, e instó a “no relajarse” y a continuar trabajando para mostrar la ciudad.

 

“Las conclusiones del finde son positivas. Se esperaba un buen finde por el nivel reservas que eran del 70 y rondamos el 90 por ciento”, indicó.

 

Respecto a la temporada alta, Romero comentó que hay consultas, incluso para las fiestas de fin de año y fechas de carnaval, y afirmó que se visualiza un horizonte positivo. Aunque se mostró cauteloso respecto al verano próximo.

 

“Se está invirtiendo y hay políticas del intendente con respecto al turismo, es superpositivo. Eso es lo que hay que aprovechar. Tratamos de no festejar antes de ganar”, destacó.

Temas

TURISMO GUALEGUAYCHU ADRIAN ROMERO

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso