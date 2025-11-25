Paciente oncológica juntaba dinero para estudios: Le desapareció

En RADIO MÁXIMA, Susana debía viajar en diciembre a Paraná por el tratamiento oncológico. Contó que el dinero que había juntado e iba a depositar, que eran 520 mil pesos. Se lo robaron o lo perdió. Pide ayuda a quien pueda colaborar.

“Todo lo que ponía para venta siempre me lo compraban. Rifas o venta de pollos o pastas. La gente ayuda mucho”, resaltó.

El total de dinero que Susana debía reunir eran, entre 900 mil y un millón de pesos. Llevaba juntando 520 mil pesos.

“Un señor me dijo, tenés abierto el cierre de la mochila, yo lo cerré y no me di cuenta. Cuando voy al banco a depositar, estaba la billetera, pero no el dinero, alguien agarró el fajo y yo no me di cuenta. En la desesperación esperaba que hubiera caído en mi casa, pero no estaba. No se si me abrieron el cierre o si lo dejé mal cerrado. No hay posibilidad”, lamentó.

Las personas que deseen colaborar pueden donar a través del alias: Susy.pereyra.23