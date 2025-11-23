 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TIEMPO

Termina el finde XXL y comienza una semana veraniega

Temperaturas en ascenso y máximas que se acercan al verano en la provincia. En Gualeguaychú, el lunes tendrá nubarrones, pero sin lluvias, al igual que el resto de la semana. ¿Se viene el verano?

23 Nov, 2025, 19:12 PM

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informan que esta semana se presentará con ascenso de temperaturas y clima veraniego.

 

Con máximas que treparán hasta los 32°C, en Gualeguaychú el miércoles será el día más caluroso, en tanto que, desde este lunes y hasta el próximo domingo no se pronostican lluvias, pero si una semana calurosa y húmeda, con mínimas de 18 a 20°C y máximas de 24 a 32°C, con cielos nublados

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un salto de hasta 5°C, tanto en las mínimas como en las máximas en buena parte del país, marcando así la jornada más veraniega del período.

TIEMPO

