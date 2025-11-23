Termina el finde XXL y comienza una semana veraniega

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informan que esta semana se presentará con ascenso de temperaturas y clima veraniego.
Con máximas que treparán hasta los 32°C, en Gualeguaychú el miércoles será el día más caluroso, en tanto que, desde este lunes y hasta el próximo domingo no se pronostican lluvias, pero si una semana calurosa y húmeda, con mínimas de 18 a 20°C y máximas de 24 a 32°C, con cielos nublados
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un salto de hasta 5°C, tanto en las mínimas como en las máximas en buena parte del país, marcando así la jornada más veraniega del período.
