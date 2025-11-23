Esta semana continúa el cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos

El gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446 543429.
Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.
Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h. Los turnos se solicitan al teléfono 3446 543429.
Cronograma semanal
Lunes 24: Sin actividad
Martes 25: SUM Barrio Pitter (2 de Abril y Cafferata).
Miércoles 26: Salón de Plaza Haddad (Irazusta y Camilo Villagra).
Jueves 27: Nodo Curita Gaucho (Pablo Macías y Domingo Merlo).
Viernes 28 – mañana: Salón del CAPS La Cuchilla (Belgrano y Jauretche).
Viernes 28 – tarde: Sede del Puerto (Tiscornia y Goldaracena). En este caso, los horarios previstos son: gatos a las 14:30 y perros a las 15 h.
Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.
El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.