Guale MASCOTAS

Esta semana continúa el cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos

Los turnos deben solicitarse al 3446-543429. Esta semana las castraciones se realizan de martes a viernes en distintos barrios de la ciudad.

23 Nov, 2025, 17:25 PM

El gobierno de Gualeguaychú continúa con el programa de castraciones gratuitas para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad. Los turnos se solicitan al 3446 543429.

 

Dicho programa está destinado a promover el cuidado responsable de las mascotas y el control poblacional.

 

Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 h. Los turnos se solicitan al teléfono 3446 543429.

 

Cronograma semanal

 

Lunes 24: Sin actividad

 

Martes 25: SUM Barrio Pitter (2 de Abril y Cafferata).

 

Miércoles 26: Salón de Plaza Haddad (Irazusta y Camilo Villagra).

 

Jueves 27: Nodo Curita Gaucho (Pablo Macías y Domingo Merlo).

 

Viernes 28 – mañana: Salón del CAPS La Cuchilla (Belgrano y Jauretche).

 

Viernes 28 – tarde: Sede del Puerto (Tiscornia y Goldaracena). En este caso, los horarios previstos son: gatos a las 14:30 y perros a las 15 h.

 

Se recuerda a los vecinos la importancia de llevar a las mascotas con correa o transportador, y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.

 

El Programa de Castración Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 12.083/23, declara “como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, no excluyente, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras”.

MASCOTAS

