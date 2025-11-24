 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PARA DESTACAR

Un transportista realizó una donación a bomberos de Ceibas luego de sufrir un vuelco

El conductor de un camión que regresaba de Escobar a Chajarí sufrió el vuelco del acoplado en un bache de la ruta 14. Bomberos de Ceibas lo asistieron y el transportista realizó una donación a la institución.

24 Nov, 2025, 20:33 PM

El siniestro ocurrió en el km 20 de la ruta 14. El conductor de un camión, oriundo de Chajarí, regresaba de Escobar con cajones vacíos y se desestabilizó luego de pisar un bache.

 

Al momento del siniestro, el vehículo circulaba desde Escobar, Bs As, a Chajarí, con cajones vacíos, pierde el control luego de pisar un bache y este termina desestabilizando el acoplado y provoca el vuelco sobre la calzada.

 

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil N° 24 llegó al lugar en el que ya estaba policía Abigeato de Perdices y en conjunto con bomberos reforzaron el balizamiento, también se presentó Gendarmería puesto Ceibas, Caminera Gualeguaychú y cuadrilla de Vialidad Nacional de Gualeguaychú.

 

Se realizó el cierre de media calzada hasta tanto llegara el auxilio que contrato el dueño del camión para retirarlo luego, al momento de levantar el acoplado se realizó un corte total de dicha calzada y pasada las 19 hs, el tránsito quedo totalmente normalizado-

“Agradecemos al dueño del transporte que nos hizo una donación de dinero para la institución”, agrega Bomberos de Ceibas en el informe.

